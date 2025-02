Przypomnijmy: cztery starsze mieszkanki Warszawy zostały zamordowane w ciągu 10 dni w podobny sposób. Policja zatrzymała na razie dwie osoby – 45-letniego Polaka i 33-letniego Ukraińca. Wieczorem Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa trzech kobiet. Co do czwartej ofiary zlecona została sekcja zwłok, która pomoże ustalić, w jaki sposób zginęła kobieta i czy podejrzani przyczynili się również do jej śmierci. Poza tym prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów także o inne czyny.

- Na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprawą dwóch współczesnych Rodionów Raskolnikowów. Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego. Są zbrodnie, będzie kara – powiedział Skiba. Jak dodał, po przenalizowaniu materiału dowodowego postawiono zarzuty obu podejrzanym.

Wcześniej Prokuratura informowała, że „sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym".

Policja o szczegółach seryjnych morderstw staruszek

Według śledczych do zabójstw doszło na przestrzeni dziesięciu dni. Pierwsze, w nocy z 15 na 16 lutego, miało miejsce w mieszkaniu przy ul. Franciszkańskiej na Starym Mieście. Na miejscu znaleziono zwłoki 80-latki. Śledczy ustalili, że z mieszkania skradziono biżuterię, elektronikę i dzieła sztuki.