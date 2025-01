O sprawie zrobiło się głośno po filmie zamieszczonym na platformie X przez Adriana Zandberga, kandydata partii Razem na prezydenta, który skrytykował zachowanie Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata na prezydenta RP. Podczas konferencji prasowej Trzaskowski przekazał warszawskiej policji nowy sprzęt i pojazdy służbowe o wartości 3,5 mln zł, których zakup dofinansowano z budżetu Warszawy.

Reklama

"Jak Romanowski z Ziobrą rozdawali wozy strażackie, to było źle, ale jak Trzaskowski rozdaje teraz wozy policyjne, to już jest ok, może być częścią kampanii. To jest żenujące. Naprawdę nie róbmy z ludzi idiotów. Za te wozy płacą podatnicy i za te strażackie, i za te policyjne. Czy naprawdę nie moglibyśmy się umówić na to, że chociaż w trakcie kampanii prezydenckiej odpuścimy sobie wszyscy takie żenujące gesty? - mówił Zandberg w filmiku zamieszczonym na X.

Zbigniew Ziobro: Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii

W środę były minister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS, Zbigniew Ziobro przekazał, iż składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej. "Składam zawiadomienie do Prokuratury i PKW na Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii prezydenckiej rozdaje radiowozy kupione z publicznych pieniędzy" - poinformował na X były szef MS. "On [Rafał Trzaskowski - przyp. red.] i jego środowisko krzyczeli, że zakup sprzętu strażackiego ratującego życie to >>złodziejstwo<<. Tymczasem, to Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii" - dodał.



Ziobro zaznaczył w swoim wpisie, że "Fundusz Sprawiedliwości miał ustawowy obowiązek wspierać ofiary wypadków (przestępstw drogowych). Program wsparcia straży trwał sześć lat – także poza wyborami. Dziś Prokuratura Krajowa przesłuchuje strażaków z całej Polski w sprawie wozów, które otrzymali".