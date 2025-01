Okradali własną babcię przez dwa miesiące. 79 zarzutów dla wnuczki i wnuczka

Korzystanie z cudzej karty płatniczej uznawane jest za kradzież z włamaniem, jeśli doszło do przełamania zabezpieczeń elektronicznych lub użycia kodu PIN bez zgody właściciela karty. Czy tak samo kwalifikuje się płacenie kartą znalezioną? Tak. Osoba, która znajdzie kartę należącą do innej osoby, powinna niezwłocznie zwrócić ją właścicielowi, zanieść do banku lub na policję. Korzystanie z przywłaszczonej zguby także jest kradzieżą z włamaniem (pieniędzy z konta). Nawet wówczas gdy osoba nieuprawniona nie zna kodu PIN i płaci kartą zbliżeniowo, popełnia przestępstwo kradzieży z włamaniem (art. 279 § 1 kodeksu karnego). Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2017 r. (sygn. akt III K 349/16).