Pokazowe śledztwa z czasów Zbigniewa Ziobry i PiS. Będzie więcej badanych spraw

Opisane w raporcie uwagi mają różny charakter. Zarzucamy w nim nieuzasadnione odmowy wszczynania postępowań, szczególnie wobec osób powiązanych z władzą, ale z drugiej strony nadzwyczaj szybkie wszczynanie postępowań wobec przeciwników, a następnie ich kontynuowanie mimo braku przesłanek. Istotnym zarzutem jest też intencjonalna przewlekłość, która zmierzała do epatowania opinii publicznej faktem prowadzenia określonego postępowania.

Wiele decyzji, zwłaszcza tych zakończonych postanowieniami o odmowie wszczęcia postępowania, okazało się niezasadnych, ale także wiele uznano za prawidłowe. W tych przypadkach dostrzeżono jednak wiele innych nieprawidłowości, jak chociażby wspomniana przewlekłość czy też nieuzasadnione przedstawianie zarzutów.

W takiej sytuacji nie było oczywiście rekomendacji do podjęcia lub wzruszenia takiego postępowania, co nie oznacza, że sprawa nie była wykorzystywana politycznie. Tak było na przykład w przypadku niezależnych sędziów i prokuratorów czy też funkcjonariuszy służb specjalnych.

Analiza spraw pozwoliła także na przedstawienie pewnych mechanizmów, które były wykorzystywane przez kierownictwo prokuratury, aby uzyskać oczekiwany wynik postępowania. To oczywiście przekazywanie spraw do zaufanych jednostek czy też mechanizm akceptacji decyzji merytorycznych, co bezsprzecznie stanowiło naruszenie niezależności prokuratorskiej.

Takie przeciąganie sprawy miało „grzać” medialnie?

Wszystko działo się po to, aby epatować opinię publiczną faktem prowadzenia postępowania, co z kolei miało stawiać określone osoby w negatywnym świetle. Chodziło zatem o to, aby maksymalnie przedłużać postępowanie i stawiać osoby pod presją. Pozwalało to zawsze odwołać się do postępowania, wskazać, że zarzuty są poważne, akt oskarżenia trafi do sądu, a ktoś jest przestępcą, gdy faktycznie w aktach sprawy nie było żadnego istotnego materiału dowodowego, a sprawa nadawała się do umorzenia. Informacje o podejrzeniach, sprawie, zatrzymaniach czy przeszukaniach są atrakcyjne i bardzo dobrze sprzedają się medialnie.