Od marca ubiegłego roku pisma procesowe w sprawach karnych mogą być doręczane zamiast tradycyjną pocztą – poprzez umieszczenie ich w portalu informacyjnym sądu. Niestety – tak jak w przypadku doręczeń w sprawach cywilnych – jest to komunikacja jednostronna: od sądu do prokuratora, obrońcy, pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym oraz do Prokuratorii Generalnej RP. Pismo w drugą stronę musi być wniesione w formie papierowej na biurze podawczym lub wysłane pocztą.

Reklama

Czytaj więcej Zawody prawnicze E-Doręczenia. Od 1 stycznia nowy obowiązek dla adwokatów, radców i doradców Grupą, która ma obowiązek korzystać z e-Doręczeń od stycznia, są zawody zaufania publicznego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z tej usługi, konta zakłada wiele osób fizycznych – mówi Kinga Dobrzyń, dyrektor biura analiz i cyfryzacji procesów, departament informatyki w Poczcie Polskiej.

Rezygnacja z papierowych listów do sądu to milionowe oszczędności

Pełnomocnicy, jak i np. prezes Najwyższej Izby Kontroli, od lat zabiegali o wprowadzenie możliwości nie tylko otrzymywania, ale i wnoszenia do sądów pism drogą elektroniczną, co jest szybsze i tańsze. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia interesów stron i państwowej kiesy. Jak podaje MS, obecnie koszty doręczeń wezwań i innych pism stanowią najwyższą pozycję ogólnej kwoty wydatków sądów powszechnych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi. W 2023 r. stanowiły 35,38 proc. wydatków (prawie 467 mln zł), natomiast w pierwszym półroczu 2024 r. – 31,28 proc. (tj. 226 mln zł).

Czytaj więcej Prawo karne Elektroniczne pisma w sądzie i ułatwienia w deportacjach. Jest projekt Na razie tylko w postępowaniach karnych, w dodatku wyłącznie odwoławczych, ale jednak - adwokat czy prokurator będzie mógł wnieść do sądu pismo drogą elektroniczną. Projekt nowelizacji k.p.k. dotyczy też deportacji do Polski osób z krajów, z którymi nie mamy umowy o ekstradycji.

Przekazany właśnie do konsultacji społecznych projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości częściowo realizuje formułowane postulaty. Proponowane przepisy przewidują jedynie możliwość (dla podmiotów uprawnionych do otrzymania pism z sądu w formie elektronicznej) wniesienia do sądu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, środków odwoławczych, a także odpowiedzi na środek odwoławczy i innych pism w toku postępowania odwoławczego.