Akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi sprawiedliwości

Bartłomiej Ciążyński to radca prawny i samorządowiec, był wiceprezydent Wrocławia w latach 2023–2024. W lipcu 2024 r. premier Donald Tusk, na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Półtora miesiąca później podał się do dymisji po medialnych doniesieniach o tym, że miał wybrać się na wakacje w Słowenii służbowym autem, a za paliwo zapłacić kartą Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, gdzie wcześniej pracował.

„Błędy się zdarzają, ale trzeba za nie płacić. Dotyczy to w szczególności ludzi władzy. Wiceminister z całą pewnością wie, co powinien zrobić.” - tak doniesienia mediów komentował premier Donald Tusk.

Teraz prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego w tym mieście akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi.

- Bartłomiej C. oskarżony jest o to, że w okresie od 2 czerwca 2024 roku do 28 lipca 2024 roku we Wrocławiu i innych miejscowościach, będąc funkcjonariuszem państwowym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczył swoje uprawnienia wynikające z umowy o zarządzanie i doprowadził Sieć Badawczą Łukasiewicz PORT do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 4619,82 złotych, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktu wykorzystywania samochodu służbowego oraz przypisanej do tego pojazdu karty flotowej do celów służbowych, podczas gdy w rzeczywistości wykorzystywał je do celów prywatnych wbrew procedurze „Zasady użytkowania samochodów służbowych P-DT-01” i obciążenie w związku z tym w/w karty poprzez co najmniej ośmiokrotne zatankowanie do celów prywatnych paliwa do tego pojazdu i zakup płynu do spryskiwaczy, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego – informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.