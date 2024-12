Przepisy wprowadzone za czasów Zbigniewa Ziobry wątpliwe konstytucyjnie

Jak przypomina dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przepis art. 156 § 5b był przedmiotem krytyki przez przedstawicieli doktryny, którzy słusznie wskazywali, że zwiększa on uprawnienia prokuratora w zakresie podejmowania decyzji o dostępie do akt prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego.

– Zastrzeżenia te zgłaszano, podnosząc, że art. 156 § 5b k.p.k. nie precyzuje przesłanek i ogranicza transparentność informacji o działaniach prokuratury, a także prawo dostępu do informacji publicznej oraz prawo do sądu wynikające z art. 45 ust. 1 konstytucji. Oprócz tego ogranicza także zasadę dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne z art. 61 Konstytucji RP – przypomina dr Czarnecki, który z tego względu propozycję usunięcia tego przepisu ocenia jako właściwą.

– Oznacza to przywrócenie zasady dostępu do akt sprawy prawomocnie zakończonej (w tym określonych dokumentów) na zasadach wskazanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z prawem złożenia skargi na odmowę udostępnienia informacji do wojewódzkiego sądu administracyjnego – mówi ekspert, zaznaczając jednocześnie, że w odniesieniu do spraw w toku nadal będzie obowiązywał ograniczony dostęp do akt na zasadzie art. 156 § 5 k.p.k.

Z kolei obowiązujący art. 159 k.p.k. nie pozwala skutecznie kwestionować odmowy udostępnienia akt, a prokurator ma szerokie możliwości uznania, czy akta udostępni, ale może dokonać selekcji wybranych dokumentów lub też zupełnie odmówić dostępu.

– Wiele razy jako pracownik naukowy korzystałem z dostępu do akt spraw prawomocnie zakończonych (tak sądowych, jak też przygotowawczych) i z reguły, jeśli akta były dostępne w sądzie, dostawałem zgodę na takich samych zasadach jak każdy obywatel czy podobnych jak dziennikarz. W prokuraturze już było z tym różnie. To ważne, aby można było przeprowadzić nie tylko kwerendę badawczą, ale też tzw. śledztwo dziennikarskie, szczególnie w sprawach, które budzą zainteresowanie opinii publicznej – podkreśla dr Czarnecki.