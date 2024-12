Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. „króla mafii wnuczkowej”. W tle spór o podsłuchy

Jego sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Poznaniu uznając, że razem z bratem (również skazanym w tym procesie) „Hoss” od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. wyłudził pieniądze i biżuterię warte dwa miliony złotych. Ustalono, że dokonując i próbując dokonywać oszustw „na wnuczka” Arkadiusz Ł. wykorzystywał nieporadność i podeszły wiek starszych ludzi, podając się za ich krewnego lub policjanta. Grupa działała w Warszawie, Szwajcarii i Niemczech.

Po tym, jak prokurator złożył apelację domagając się dla „Hossa” surowszej kary, a jego obrońcy – uniewinnienia lub skierowania sprawy do ponownego rozpoznania, w ubiegłym roku trafiła ona na wokandę sądu odwoławczego. I to właśnie on uniewinnił „Hossa” od kilku zarzutów, a za pozostałe prawomocnie skazał go na sześć lat więzienia.

Sygn. akt: I KK 380/23