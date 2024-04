Polacy podsłuchiwani przez aplikację FBI. Jest wyrok

- Dzisiejszy wyrok jest bardzo ważny dlatego, że w całej Polsce toczy się szereg postępowań w oparciu o dane pozyskane z aplikacji Anom — komentowała w rozmowie z dziennikarzami prok. Anna Pałka. Poinformowała, że Prokuratura Okręgowa w Tarnowie również skierowała do sądów okręgowych w Elblągu i Krakowie kolejne podobne akty oskarżenia. I oceniła, że SO czekają na stwierdzenie, czy dowód pochodzący z tego oprogramowania może stanowić podstawę ustaleń w danym postępowaniu. - Dzisiaj sąd ocenił, że jest to dowód jak najbardziej legalny, może być wykorzystany w polskim systemie prawnym. Został pozyskany zgodnie z całym obowiązującym prawodawstwem w Polsce — podsumowała.

Czy Anom jest jak Pegasus? Obrona ma wątpliwości

Sprzedawana pod przykrywką, stworzona przez skruszonego przestępcę i nazywana „koniem trojańskim” aplikacja Anom (ANØM) – instalowana w telefonach oferowanych na czarnym rynku – pozwalała FBI przechwytywać wymieniane przez przestępców wiadomości. Dla nich samych była ona wiarygodna; miała zapewniać im pełną anonimowość, bo — aby móc z niej korzystać - trzeba było zostać poleconym przez aktywnego już użytkownika. Polacy wpadli po tym, jak amerykańskie służby przekazały informacje o ich biznesie CBŚ, co pozwoliło postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Najpoważniejsze wątpliwości obrony oskarżonych dotyczyły uznania dowodów z inwigilacji przeprowadzonej bez zgody polskiego sądu. Jej zdaniem mogło to naruszać m.in. konstytucyjną wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się oraz przepisy ustawy o policji dotyczące kontroli operacyjnej. Obrona miała też wątpliwości, co do działania Anoma, np. tego, czy nie można w nim — analogicznie, jak w Pegasusie - zmieniać oryginalnej treści przesyłanych wiadomości, więc chciała, by wziął je pod uwagę sąd II instancji.

Opracowanie i wykorzystanie Anoma pozwoliło amerykańskim służbom w latach 2018-2021 na przeprowadzenie operacji „Trojan Shield”, w którą zaangażowanych było tysiące funkcjonariuszy organów ścigania z wielu krajów, również państw europejskich. Akcja zakończyła się masowymi zatrzymaniami przestępców.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: II AKa 176/23