Sprzedawali kradzione ubrania stałym klientom na FB. "Śledztwo bardzo rozwojowe"

Złodzieje, którzy na ich zlecenie dokonywali kradzieży, działali najczęściej dwójkami i kradli towar określonej marki, którą byli zainteresowani liderzy grupy, bądź na którą był zbyt, co przejawiało się wysyłaniem złodziejom mmsów ze zdjęciami konkretnych rzeczy, które mają być dla kierownictwa grupy skradzione. Złodzieje działający na jej polecenie dokonywali kradzieży w sklepach mieszczących się w galeriach handlowych na terenie całej Polski. Skradzione towary dostarczali osobiście albo wysyłali za pośrednictwem firm kurierskich, aby nie ryzykować zatrzymania z pochodzącym z przestępstwa mieniem podczas transportu.

Katarzyna S. i Zbigniew L. posiadali kilku stałych dostawców kradzionego towaru, dostarczających im towar od kilku do kilkunastu razy w miesiącu, a wartość dostarczonych rzeczy jednorazowo sięgała kilkudziesięciu tysięcy złotych, licząc na podstawie cen sklepowych skradzionych produktów.

Zamknięty krąg stałych klientów

Katarzyna S. na platformie internetowej "Facebook" miała założonych kilka grup sprzedażowych. Były to grupy zamknięte, niemożliwe do wyszukania poprzez wpisanie nazwy w wyszukiwarkę platformy. Członkiem grupy można było zostać poprzez zaproszenie przez jednego z administratorów bądź członka grupy, jednak w tym przypadku konieczne było zatwierdzenie zaproszenia i dołączenia do grupy przez jednego z jej administratorów. Na jednej z takich grup Katarzyna S. miała kilka tysięcy stałych klientów, dziennie publikowała od kilkunastu do kilkudziesięciu postów sprzedażowych.

W śledztwie zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy sztuk ubrań, w tym butów, ubrań i konfekcji damskiej oraz dziecięcej. Zabezpieczono majątek na łączną kwotę około 1.200.000 zł w postaci środków pieniężnych w walucie polskiej i obcych oraz nieruchomościach.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży i paserstwa umyślnego usłyszało 10 osób, wobec 7 osób Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.