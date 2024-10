Czy Marcin Romanowski trafi do aresztu?

W środę Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu uchyliło immunitet członka tego organu, jaki przysługiwał Romanowskiemu. Za głosowało 85 członków ZPRE, przeciw 23, trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej, po uchyleniu immunitetu posłowi PiS przez Sejm, to właśnie immunitet wynikający z zasiadania przez Romanowskiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE chronił go przed aresztowaniem.

Prokurator krajowy zaznaczył, że "wniosek (o uchylenie immunitetu – red.) skierowany do Strasburga, dotyczył także zezwolenia na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie". - Ale to nie oznacza, że on będzie aresztowany. Złoży wyjaśnienia, prokurator przeanalizuje raz jeszcze ten materiał i podejmie decyzję - zaznaczył.