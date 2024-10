Marcin Romanowski nie stawił się na komisji ZP Rady Europy w swojej sprawie

Jak informuje RMF FM, posiedzenie zwołane na 8.30 skończyło się po ok. 10 minutach. Po 14.00 komisja regulaminowa ma w głosowaniu podjąć decyzję ws. wniosku prokuratora generalnego Adama Bodnara o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Wg RMF, prawdopodobnie go poprze. Następnie ma się odbyć debata w sprawie wniosku na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale ograniczona będzie do przedstawienia stanowiska komisji. Zaraz potem europosłowie głosować nad uchyleniem immunitetu w każdym z 11 stawianych Romanowskiemu zarzutów dotyczących nieprawidłowości w dysponowaniu środkami Funduszu Sprawiedliwości.

Dziś głosowanie nad odpowiedzią dla Bodnara ws. immunitetu Romanowskiego

Przypomnijmy, że prokurator generalny Adam Bodnar w niedzielę skierował do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Suwerennej Polski Marcinowi Romanowskiemu. Była to reakcja na na piątkową decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił zażalenia prokuratury na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztowania Romanowskiego.

Wczoraj obrońca Marcina Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski złożył w poniedziałek wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec posła w toczącym się śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości. W jego ocenie Sąd Okręgowy "prawomocnie potwierdził, że na dzień ogłaszania postanowienia o przestawieniu zarzutów posłowi Marcinowi Romanowskiemu istniała negatywna przesłanka prowadzonego postępowania, tj. nie było wymaganego prawem zezwolenia pochodzącego od odpowiedniego organu" (sygn. akt X Kz 643/24). Jak twierdzi adwokat, po tej decyzji postępowanie karne wobec Romanowskiego „nie może się dalej toczyć, a Prokuratura jest zobowiązana do umorzenia postępowania na podstawie art. 17 par. 1 pkt 10 KPK.”

"Złożenie wniosku „następczego” o uchylenie immunitetu do ZPRE jest bez znaczenia dla przyszłości prowadzonego postępowania, bowiem Prokuratura – lekceważąc immunitet Zgromadzenia – dokonała już czynności przedstawienia zarzutów, a zatem w konsekwencji z własnej woli dokonała czynności, których nie można powtórzyć" – napisał mec. Lewandowski.