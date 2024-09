Ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie 25 września 2024 r. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób lub działający w określonej branży (np. sektorze finansowym) muszą wprowadzić odpowiednie procedury zgłaszania naruszeń. Jaki jest zakres ochrony przysługującej osobom zgłaszającym naruszenia prawa? Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinaru „Rzeczpospolitej” – „Jaka ochrona przysługuje sygnalistom. Co muszą wiedzieć firmy?”