W Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze wszczęte zostało śledztwo w sprawie przerwania w dniu 15 września 2024 roku w Jeleniej Górze – Cieplicach wałów przeciwpowodziowych poprzez wykopanie, przy użyciu koparki, przepustu w wale przeciwpowodziowym, co sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo zalania ulicy Sobieszowskiej i znajdujących się w pobliżu zabudowań, tj. o czyn z art. 164 § 1 k.k. - informuje prokuratura z Jeleniej Góry.

Reklama

Aktualnie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, pod nadzorem prokuratora, wykonują oględziny miejsca, w którym przerwano wał i ustalani są świadkowie tego zdarzenia. Sprawdzają, czy uszkodzenie wałów nie sprowadziło bezpośredniego niebezpieczeństwo zalania ulicy Sobieszowskiej i miejscowych zabudowań.

Kto rozkopał wał przeciwpowodziowy w Jeleniej Górze Cieplicach

Wcześniej w internecie pojawiły się informacje mieszkańców Jeleniej Góry, że wał przeciwpowodziowy został rzekomo rozkopany przez właściciela Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój w Jeleniej Górze po to, by wzbierająca woda nie zalała obiektu (ostatecznie woda wdarła się na teren resortu). Autorzy innych postów wskazywali, że informacja to fake, a resort znajduje się w zupełnie innym miejscu niż rozkopany wał.

Czytaj więcej Zadania Powódź 2024: ważny komunikat Służby Więziennej Służba Więzienna przekazała, że gminy borykające się z usuwaniem skutków powodzi, mogą liczyć na pomoc osób osadzonych w zakładach karnych.

Holiday Park&Resort w Cieplicach to kompleks 214 luksusowych domków (niektóre z ogródkami), parking, plac zabaw i basen. Został zbudowany na terenach zalewowych i oddany do użytku we wrześniu 2022 r. Właścicielem resortu jest milioner Piotr Śledź, właściciel firmy pożyczkowej „Bocian”.