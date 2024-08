Jak donosi państwowa agencja prasowa Ukrainy Ukrinform, ustawa nowelizuje Kodeks Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych w zakresie zaostrzenia odpowiedzialności za drobną kradzież cudzego mienia.

„Obecnie czynem karalnym jest kradzież 300 hrywien, projekt ustawy podnosi próg do 3000 hrywien [około 300 zł]. Zwiększa także odpowiedzialność administracyjną za drobne kradzieże: za kradzież do 757 hrywien kara wyniesie od 850 do 1700 hrywien, za kradzież od 758 do 3028 hrywien – kara wyniesie od 1700 do 5100 hrywien, za wielokrotną kradzież – od 8500 do 17 000 hrywien” – poinformował deputowany Jarosław Żeleźniak.

Z objaśnień do dokumentu wynika, że ​​popełnienie kradzieży w stanie wojennym od razu kwalifikowane jest jako przestępstwo na podstawie czwartej części art. 185 Kodeksu karnego Ukrainy. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 5 do 8 lat. Sądy w różnych regionach kraju, stosowały ten przepis wobec osób, które dopuściły się drobnej kradzieży.

„Przy wymierzaniu kary za kradzież popełnioną w stanie wojennym dochodzi więc do naruszenia zasady proporcjonalności, gdyż taka sama odpowiedzialność grozi za przestępstwa poważniejsze oraz za przestępstwa o mniejszej wadze lub wręcz wykroczenia, jak na przykład w przypadku pierwszej części artykułu 185 Kodeksu karnego Ukrainy. Naszym zdaniem należy rozwiązać taką sytuację poprzez podniesienie wysokości kwoty oddzielającej odpowiedzialność administracyjną od karnej za kradzież” – czytamy w uzasadnieniu.