Stefan Niesiołowski niewinny. Sąd Najwyższy podjął decyzję

SN - podobnie jak wcześniej sądy obu instancji - uznał, że działania Niesiołowskiego w tej sprawie nie miały nic wspólnego z działaniami jako posła. W związku z tym – jak stwierdził sąd - nie doszło do popełnienia łapownictwa przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

Ryszard Kalisz: Sprawa Stefana Niesiołowskiego miała przykryć aferę dwóch wież

Satysfakcję z rozstrzygnięcia SN wyraził obrońca Niesiołowskiego mec. Ryszard Kalisz. Jego zdaniem w tej sprawie chodziło o to, żeby przykryć tzw. aferę dwóch wież, która dotyczyła polityków PiS. - Ostateczne zakończenie tej sprawy, to dobra wiadomość dla wymiaru sprawiedliwość. Ale pamiętajmy, że od początku lutego 2019 r. Stefan Niesiołowski był poddawany niezwykłemu naciskowi i naruszane były jego dobra osobiste ze strony prokuratury i całej struktury władzy ówcześnie rządzącej partii. Do tej pory nie usłyszał od nikogo „przepraszam” i sądzę, że nie usłyszy – komentował Kalisz.

Początek sprawy posła Stefana Niesiołowskiego

Zamknięta właśnie sprawa ma swój początek w 2019 r. Prokuratura poinformowała o zamiarze postawienia zarzutów Niesiołowskiemu. Dowody śledczy zebrali m.in. dzięki podsłuchom. W konsekwencji prokuratura zarzuciła posłowi, że między 2013 r. a 2015 r. miał przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. W rezultacie tych działań spółki te miały zawrzeć korzystne dla nich kontrakty na kilkanaście mln zł.

Sejm uchylił immunitet Niesiołowskiemu, a sprawa trafiła do łódzkiego sądu rejonowego. W 2022 r. sąd ten uniewinnił wszystkich oskarżonych, a decyzję tę utrzymał rok później Sąd Okręgowy w Łodzi. Prokuratura nie dała jednak za wygraną i już po wyborach parlamentarnych w grudniu ub.r. skierowała kasację w tej sprawie. SN uznał ją za bezzasadną i zakończył sprawę.