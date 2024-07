Jak długo trwa zazwyczaj taka procedura? Kiedy moglibyśmy spodziewać się decyzji zgromadzenia parlamentarnego?

Regulamin nie określa ścisłych terminów. Najbliższa sesja zgromadzenia zaplanowana jest na wrzesień. Nie spodziewam się jednak, żeby decyzja w sprawie immunitetu posła Romanowskiego zapadła na jesieni. Biorąc pod uwagę praktykę, ewentualny wniosek w tej sprawie zgromadzenie może rozstrzygnąć dopiero w grudniu.

Czy według Pana Romanowski straci immunitet członka zgromadzenia parlamentarnego?

Biorąc pod uwagę okoliczności, obawiam się, że nie należy się spodziewać, aby pan Romanowski stracił ten immunitet.

Czy Polska poniesie jakieś konsekwencje związane z zatrzymaniem Marcina Romanowskiego mimo posiadanego przez niego immunitetu zgromadzenia parlamentarnego?

Są to przede wszystkim ewentualne konsekwencje polityczne i wizerunkowe. Jeżeli dojdzie od aresztowania Romanowskiego, bez zastosowania procedury o uchyleniu immunitetu, to niewykluczone, że zgromadzenie parlamentarne w uchwale wezwie Polskę do zaprzestania uchybiania zobowiązaniom międzynarodowym. Ale możliwa jest też oczywiście, po wyczerpaniu krajowych środków zaskarżenia, skarga pana Romanowskiego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarzucająca naruszenie art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.