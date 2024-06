Europosłowie na bakier z prawem muszą mieć się na baczności. Co im grozi?

Nie ma natomiast przeszkód żeby europosła Obajtka wzywać do polskich organów postępowania — prokuratora czy komisji śledczej w charakterze świadka, w szczególności poza okresem sesji parlamentarnej. Wtedy ma on obowiązek się stawić jako świadek i złożyć zeznania. Jeśli jednak tego nie zrobi, to w praktyce status parlamentarzysty uniemożliwia jego zatrzymanie lub nawet nałożenie kar.

Europoseł może być doprowadzony na przesłuchanie?

Jaka jest sytuacja pozostałych eurodeputowanych, którzy są na bakier z prawem? Z chwilą ogłoszenia wyników wyboru do PE, czyli 10 czerwca 2024 r., ich sytuacja się nie zmienia, gdyż są podejrzanymi. Jest możliwe wezwanie każdego z nich do prokuratury, a oni mają obowiązek wziąć udział w tym postępowaniu, w którym otrzymali zarzuty przed 10 czerwca 2024 r. W praktyce jednak nikt nie będzie ich zatrzymywał i doprowadzał na takie przesłuchanie, a oni będą w stanie unikać kontaktu z organami ścigania. Mogą bowiem po 10 czerwca np. złożyć do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na skorzystanie z immunitetu i przywilejów, jakie wynikają z protokołu numer 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

— Jeśli Parlament wyda zgodę na objęcie ich ochroną, to ich sprawy na ten czas zostaną zawieszone, przedawnienie ścigania nie biegnie, a panowie stają się niewidoczni i nieosiągalni dla organów ścigania — tłumaczy dr Czarnecki.

Jak uchylić immunitet polskiemu europosłowi? Braun, Kamiński, Wąsik i Obajtek

— Kwestia ewentualnego uchylenia immunitetu nie jest skomplikowana — mówi „Rz” Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Fundacji Batorego.

I informuje, że wniosek właściwego organu, przed którym toczy takie postępowanie — czyli w przypadku Polski na przykład prokuratora generalnego — wpływa do przewodniczącego PE. Tam sprawdza się kwestie formalne: czy jest podpis, czy są spełnione wymagania formalne.