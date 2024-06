Jak czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi skierowała do sadu Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota. Zarzuca mu uszkodzenie zabytkowego budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie, będącego elementem współtworzącym układ urbanistyczny i zespół budowlany Kolonii Lubeckiego. Gmach MKiŚ przy ulicy Wawelskiej 52/54 od 2012 r. jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

25 stycznia 2024 r. Bąkiewicz namalował na fasadzie budynku czarną farbą dwa znaki Polski Walczącej. I sam dostarczył dowód prokuraturze - nagrał się i opublikował film na swoim profilu na X. Jak wynika z nagrania, Bąkiewicz niszczy zabytek w proteście, bo jego zdaniem "rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy, po przejęciu wielu budynków, niszczy wszystko to, co polskie i to, co narodowe".

Jak twierdzi w akcie oskarżenia prokuratura, Bąkiewicz „trwale uszkodził strukturę szydłowieckiego piaskowca jasnożółtego, czym spowodował straty w wysokości 3740.00 złotych”. Czyn lidera narodowców wypełnia znamiona przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.