Czytaj więcej Polityka Rusza postępowanie prokuratury po wypowiedzi Jana Pietrzaka Publiczne znieważenie grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej – pod tym kątem warszawska prokuratura wszczęła dochodzenie dotyczące wypowiedzi Jana Pietrzaka.

Jan Pietrzak: Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie

Pietrzak wypowiadając się na temat przyjmowania przez Polskę migrantów, nawiązał w niej do obozów koncentracyjnych.

„Tutaj mamy okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców – kontynuował satyryk. I stwierdził, że właśnie w tych barakach „będziemy zatrzymywać" – jak wskazał - imigrantów „wpychanych nam nielegalnie przez Niemców".

Zastrzegł, że nie uważa imigrantów, ludzi, którzy szukają lepszego życia, za nielegalnych. Nielegalne według niego są władze państwa, które ich wpuszczają.

- Czyli nielegalne są Niemcy, ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić, a mnie to denerwuje — powiedział Jan Pietrzak.