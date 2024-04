- To dlatego, że choć mężczyzna był narodowości polskiej, to nie był obywatelem Polski, ponieważ jego rodzice w latach 80. zrzekli się polskiego obywatelstwa — wyjaśnił Szejna.

Jak dodał, postępowanie w tej sprawie leży w kompetencjach władz szwedzkich i śledztwo będzie prowadzić szwedzka prokuratura.

- My w tej sprawie nie możemy zrobić nic więcej niż to, o co ewentualnie zostaniemy poproszeni — przekazał.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 11 kwietnia 2024 r. ok. godz. 18.00. 39-letni Mikael jechał rowerem ze swoim 12-letnim synem na basen w dzielnicy Skärholmen. Gdy przejeżdżali w tunelu pod wiaduktem, na ich drodze pojawiła się grupka młodzieży. Między mężczyzną a młodocianymi przestępcami doszło do wymiany zdań, po czym w kierunku Polaka padł śmiertelny strzał w głowę z broni palnej. Sprawcy natychmiast uciekli.

Wszystko działo się na oczach 12-latka, który zawiadomił służby i rodzinę.