Pieniądze za głos. Za łapownictwo kara dla dającego i przyjmującego

Kara za łapownictwo wyborcze dotyczyć może zarówno sprawcy czynnego, jak i biernego — tj. przyjmującego pieniądze. Zgodnie z art. 250a par. 1, „Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Takiej samej karze podlega osoba, która „udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób” — a więc zabronione jest zarówno przekupywanie przed, jak i „nagradzanie” za oddany głos po fakcie. Za przestępstwo mniejszej wagi orzeczona może być kara do 2 lat pozbawienia wolności lub grzywna albo ograniczenie wolności.

Co warto zaznaczyć, osoba która przyjęła taką korzyść majątkową może powiadomić o tym organ właściwy, tj. policję. Jeżeli zrobi to, zanim policja dowie się o tym na własną rękę, w przyszłym procesie sądowym o łapownictwo wyborcze sąd zastosuje wobec przyjmującego łapówkę nadzwyczajne złagodzenie kary — a nawet, jeśli uzna to za właściwe, odstąpi od jej wykonania.