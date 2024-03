Różne są sposoby na spłatę kredytu: niektórzy szukają dodatkowego źródła zarobku, inni wcześniej bardzo dokładnie rozważają swoje możliwości i zdolność kredytową. Na nowatorski sposób na poradzenie sobie z uciążliwymi ratami wpadł dyrektor jednej z podkarpackich szkół. W myśl zasady, że młodzież i tak nie szanuje tego, co jej się daje, wynosił ze szkoły i zastawiał przeznaczony dla uczniów sprzęt. Dodatkowy grosz pozyskał zaś z pieniędzy przeznaczonych na ubezpieczenia uczniów i na zimowisko. Teraz grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A raty kredytu wciąż się naliczają...

Reklama

Dyrektor wynosił sprzęt ze szkoły. Usłyszał zarzuty

Prokuratura postawiła dyrektorowi szkoły w Grabinach (woj. podkarpackie) zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia z art. 284 kodeksu karnego. Zatrzymany w styczniu mężczyzna miał wynosić ze szkoły różnego rodzaju sprzęt elektroniczny i techniczny. Było to m.in.: 12 tabletów, 12 mikroskopów, 8 laptopów, 3 drukarki 3D, 2 aparaty fotograficzne, 2 mikrofony, ekran projekcyjny, rzutnik, kamera, niszczarka i gilotyna do papieru. Łączna wartość wyniesionego i zastawionego w lombardzie sprzętu to niemal 100 tys. złotych. Jak tłumaczył mężczyzna, potrzebował pieniędzy do spłacenia kredytu.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie "Cyfrowy uczeń" zastąpi "Laptop dla ucznia". Co z czwartoklasistami? Szefowie resortów edukacji i cyfryzacji Barbara Nowacka i Krzysztof Gawkowski zapowiedzieli, że choć program "Laptop dla ucznia" zostaje zawieszony, to chcą go uzdrowić i realizować pod nową nazwą "Cyfrowy uczeń". Co wiadomo o tym pomyśle?

Mężczyzna przyznał się do winy. Zgodnie zaś z art. 284 kodeksu karnego, „kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Sąd, po przekazaniu mu sprawy przez prokuraturę, zdecyduje o winie i wysokości ewentualnej kary.

Nie tylko sprzęt — także pieniądze z ubezpieczenia i na wycieczkę

Doniesienia wskazują, że oprócz zastawiania szkolnego sprzętu dyrektor miał także przywłaszczyć pieniądze, powierzone mu przez rodziców i uczniów. Mowa tu o kwotach 6 tys. zł na ubezpieczenia uczniów i 3.2 tys. zł na wyjazd dzieci na zimowisko. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów za te czyny, ponieważ zobowiązał się do zwrotu pieniędzy — jak podaje prokurator z Prokuratury Rejonowej w Dębicy.