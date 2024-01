Do zamachu na życie sędziego doszło 20 grudnia 2021 r. Jak wyjaśnia prokuratura, polegał on na oddaniu strzału z broni palnej przez oszklone okno do pomieszczenia mieszkalnego zajmowanego przez sędziego oraz na spowodowaniu niebezpiecznego pożaru na jego posesji poprzez podpalenie przydomowej altany, w której składowano drewno opałowe.

Aktem oskarżenia dotyczy trzech mężczyzn. Dwóch z nich będzie odpowiadać za dokonanie przy użyciu broni palnej czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego – sędziego Sądu Rejonowego w Miastku oraz dokonanie podpalenia altany znajdującej się w pobliżu jego domu, co skutkowało pożarem zagrażającym mieniu oraz życiu sędziego i jego rodziny. Trzeci zaś, za pomocnictwo do dokonania wskazanych przestępstw.

Jak zaznaczono, na krótko przed atakiem, jeden z oskarżonych został przez niego skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności m.in. za popełnienie przestępstwa na tle seksualnym.

Prokuratura Krajowa podała w komunikacie, że pozostałe zarzucane oskarżonym przestępstwa, a jest ich łączenie kilkanaście, to m.in. posiadanie gazowej broni palnej, wystawianie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą fikcyjnych rachunków oraz faktur VAT, groźby karalne oraz nękanie za pośrednictwem internetu, złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy utraconego w wyniku przestępstwa, podrobienie umowy najmu lokalu użytkowego, podpalenie samochodu osobowego na szkodę innej osoby, dokonanie oszustwa ubezpieczeniowego poprzez celowe spowodowanie kolizji drogowej, posiadanie nieznacznej ilości narkotyków oraz wytwarzanie krajanki tytoniowej.