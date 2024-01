Kiedy ponownie przesłuchać molestowane dziecko

Zgodnie z pierwszym złożenie żądania o ponowne przesłuchanie małoletniego świadka obliguje do przeprowadzenia tej czynności, nie uzależniając decyzji od uzyskania opinii biegłego psychologa o wpływie na psychikę pokrzywdzonego dziecka.

Stanowisko to SN przyjął w m.in. w wyroku z kwietnia 2022 r., gdzie wskazał, że żądanie oskarżonego, który nie posiadał obrońcy podczas pierwszego przesłuchania, nie jest zwykłym wnioskiem dowodowym. Jest ono wyrazem realizacji zapewnionego oskarżonemu w sposób szczególny przez ustawodawcę prawa do obrony w postaci zadawania pytań świadkowi, którego to prawa oskarżony został pozbawiony i w inny sposób nie mógłby go zrealizować – podkreślił SN. W tym samym wyroku uznano, że w takich wypadkach prawo oskarżonego do żądania ponownego przesłuchania ma charakter bezwzględny, a prawo do obrony nie może być traktowane jako wartość znacząca mniej niż dobro pokrzywdzonego dziecka.

W drugim stanowisku SN uznał, że żądanie oskarżonego, który nie posiadał obrońcy podczas pierwszego przesłuchania, nie obliguje sądu do automatycznego uwzględnienia. Jest ono bowiem zwykłym wnioskiem dowodowym ocenianym przez pryzmat art. 170 k.p.k. A jak wynika z tego przepisu, niemożność przeprowadzenia żądanego dowodu może wynikać z ustalenia o negatywnym jego wpływie na psychikę dziecka.

Wątpliwości w tej sprawie Sąd Najwyższy ma rozwiać podczas rozprawy zaplanowanej na 17 stycznia.

Sygnatura akt: I KZP 6/23