Pandora Gate to afera dotycząca wykorzystywania seksualnego nieletnich przez najpopularniejszych w Polsce youtuberów. Jednym z głównych podejrzanych w sprawie jest Stuart B., działający na platformie pod pseudonimem "Stuu", prokuratura oskarżyła go o seksualne wykorzystywane małoletnich poniżej 15. roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Za wykorzystywane seksualne małoletnich grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Stuu po publikacji materiałów na platformie Youtube, które stanowią obecnie przedmiot analiz w postępowaniu przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie został zatrzymany przez miejscową policję, m.in. dzięki współpracy i przekazanym informacjom przez policjantów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i Oficera Łącznikowego polskiej Policji. Polska prokuratura 13 października złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec youtubera, wydano za nim także list gończy. Sąd rozpatrujący wniosek miał stwierdzić iż zachodzi duże prawdopodobieństwo, że Stuart B. popełnił zarzucane mu czyny.

Dziś prokuratura zwróciła się do brytyjskich służb z wnioskiem o ekstradycję podejrzanego, który dalej przebywa na wyspach. Przed brexitem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ekstradycja odbywała się na podstawie europejskiego nakazu aresztownia. Po brexicie dotychczasowa procedura straciła ważność.

Zachowania podejrzanych ujrzały światło dzienne po publikacji materiału przez innego youtubera, Wardęgę. To w jego filmie mają znajdować się dowody świadczącego o pedofilii wśród polskich twórców.