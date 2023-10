Łódzki adwokat pasażerem bmw z wypadku na A1?

Chodzi o wypadek na autostradzie A1, do którego doszło w sobotę 16 września około godziny 20.00 w powiecie piotrkowskim w Sierosławiu. W płonącym samochodzie kia zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko.

Pasażerowie bmw przesłuchani po 10 dniach

Prokuratura podejrzewa, że do tragedii doprowadziło bmw prowadzone przez 32- letniego łódzkiego przedsiębiorcę Sebastiana M. Auto miało się poruszać z prędkością co najmniej 253 km/h i zahaczyć o jadącą przed nim kię, która uderzyła o bariery energochłonne i stanęła w płomieniach.

Sebastian M. został przesłuchany po wypadku i wypuszczony, wyjechał do Niemiec, a następnie opuścił Europę. Prokuratura rozesłała za nim list gończy. 4 października został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, teraz czeka na ekstradycję do Polski. Jego adwokat wystąpił o list żelazny tj. gwarancję, że nie zostanie aresztowany do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jego klient obawia się bowiem, że postępowanie w sprawie wypadku nie zostanie obiektywnie przeprowadzone.