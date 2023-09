Organizator tragicznej pielgrzymki do Medjugorie stanie przed sądem

Do wypadku doszło 6 sierpnia 2022 r. nad ranem na autostradzie A4 w Chorwacji. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wypadku śmierć poniosło 12 osób, a 32 zostały ranne, w tym 19 ciężko. Wszystkie ofiary, to polscy obywatele, pochodzący z różnych regionów kraju, którzy pielgrzymowali do miejscowości Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. W pojeździe znajdowało się trzech księży i sześć zakonnic.

Biuro podróży bez gwarancji

Okazało się, że organizator pielgrzymki nie miał prawa działać. Biuro podroży "U Brata Józefa" organizowało wycieczki bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Oznaczało to, że klienci biura nie byli objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży.

Z tego powodu mazowiecki urząd marszałkowski skierował sprawę do prokuratury.

Jarosław M. zaprzeczał, że to on był organizatorem wycieczki. Wskazywał, że wyjazd był organizowany przez osobę prywatną - siostrę zakonną.