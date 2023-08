Jak sobie radzić z fałszywymi wiadomościami? Jeśli nie kliknąłeś w żaden link w wiadomości e-mail, to dobrze.

Dopóki nie masz pewności, że nadawca jest prawdziwy, nie powinieneś klikać w żadne linki ani na nie odpowiadać. W wiadomościach SMS lub mailach często wykorzystywane są tzw. tiny-URL, czyli skrócone adresy stron internetowych. Stąd też zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na nazwy stron internetowych, które przesyłane są w podejrzanych mailach czy SMSach np. zamiast www.allegro.pl wykorzystywany może być fałszywy adres www.allegrosklep.online itp. Następną rzeczą jest ustalenie, czy wiadomość e-mail jest autentyczna i nie jest oszustwem.

Drugie miejsce zajmuje ransomware – to złośliwe oprogramowanie, które blokuje dostęp do danych i żąda okupu w zamian za ich odblokowanie. Celem ataku może być każdy użytkownik sieci – zarówno osoba indywidualna, podmioty publiczne jak i prywatna firma. Istotną przesłanką do dokonania ataku jest szansa na zapłatę okupu oraz jego wysokość. Coraz częściej cyberprzestępcy nie tylko szyfrują dane, ale także wykradają je, by następnie szantażować ofiarę, grożąc ich ujawnieniem lub poinformowaniem innych o ataku, np. partnerów biznesowych, instytucji współpracujących czy opinię publiczną w przypadku nie zapłacenia okupu.

Istnieją różne metody infekowania komputerów przez oprogramowanie ransomware. Jedną z najpopularniejszych jest rozsyłanie złośliwego spamu (tzw. malspam), czyli niechcianych wiadomości e-mail służących do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Takie e-maile zawierają zainfekowane załączniki (np. dokumenty PDF lub Word) lub linki do złośliwych stron.

Płacić czy nie płacić? To pytanie zadaje sobie każdy po ataku ransomware. Zapłacenie okupu nie gwarantuje odzyskania danych, nie daje też pewności, że nie zostaną one upublicznione lub wykorzystane przez cyberprzestępców np. do kradzieży pieniędzy lub innych cennych, poufnych informacji. Przeciwko zapłacie okupu przemawiają też inne względy: takie działanie może prowadzić do wspierania grup przestępczych, które zachęcone pojedynczym sukcesem w przyszłości mogą podjąć kolejne próby ataku tego typu.