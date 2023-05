Polacy wciąż dają się oszukiwać metodą "na wnuczka"

Naciągacze rzadko wpadają. Dwa lata temu ustalano sprawców ponad 23 proc. takich przestępstw, w roku ubiegłym – tylko 18 proc. Ale np. w Gdańsku wykrywalność w zeszłym roku sięgała jedynie 6,5 proc., a więc dotyczyła tylko co 15. takiego przestępstwa, w Warszawie – co ósmego. Najlepiej jest na Lubelszczyźnie, gdzie ustala się sprawców co trzeciego „skoku”.

Sześć spraw w ubiegłym roku prowadziło i je wszystkie wykryło CBŚP zwalczające zorganizowaną przestępczość.

Ostatnio w Małopolsce ujęto naciągaczy, którym ofiara dała 55 tys. zł na „kaucję” i po chwili oprzytomniała. Zatrzymani mieli w reklamówkach kilkadziesiąt tysięcy.

Policja wciąż ostrzega, jak się uchronić. – Nie ufać, jeśli ktoś przez telefon podaje się za krewnych, ale zadzwonić do rodziny i to sprawdzić, lub na numer 112. Nie przekazywać pieniędzy osobom nieznanym, pamiętać, że policja nigdy nie dzwoni z informacją o prowadzonych akcjach i nie prosi o przekazywanie środków – radzi Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.