W uzasadnieniu wskazano, iż „zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika jest zasadne jedynie do określenia czynszu najmu miejsca parkingowego za godzinę najmu, nie zaś stosowania represji w postaci nałożenia opłaty za brak biletu w kwocie 50 zł bądź 200 zł w zależności od tego czy znajduje się tam parkometr. W ocenie sądu jest to nadużycie praw określone w art. 5 k. c. zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego”.

Jak podaje brd24.pl, miasto Rybnik nie zdążyło wnieść apelacji w terminie, więc 27 lutego 2025 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach apelację w tej sprawie odrzucił. Wyrok stał się więc prawomocny.