Dzięki nowej usłudze użytkownik aplikacji mObywatel zobaczy informacje z systemu CEPiK w kilka sekund. - To duże ułatwienie w różnych sytuacjach w ruchu drogowym, a także wygoda i pewność dla samych kierowców – podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. - Wcześniej taka możliwość była dostępna tylko przez stronę internetową - dodaje.



Reklama

Do czego przydaje się weryfikacja uprawnień kierowcy w mObywatelu

Resort cyfryzacji zwraca uwagę, że usługa daje możliwość szybkiej weryfikacji uprawnień w codziennych sytuacjach, np. przed użyczeniem komuś swojego pojazdu. Jest też przydatna podczas dalszych wypraw, np. kiedy podróżujące wspólnie osoby chcą wymieniać się za kierownicą lub sprawdzić swoje uprawnienia przed wypożyczeniem pojazdu. W przypadku kolizji lub innego zdarzenia drogowego usługa też będzie pomocna – umożliwi szybką weryfikację uprawnień własnych lub innej osoby w aplikacji. Może także okazać się praktycznym rozwiązaniem podczas korzystania z usług transportowych, np. do sprawdzenia uprawnień przewoźników, dostawców czy wynajmowanych kierowców.

Usługa jest też przydatna dla osób, które z różnych przyczyn nie korzystały dłużej ze swoich uprawnień lub nie prowadzą pojazdów na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zdobyły uprawniania w Polsce i nie mają wygenerowanego mPrawa jazdy, które potwierdza ich aktualne uprawnienia. W takiej sytuacji mają one możliwość weryfikacji aktualnego statusu swojego fizycznego dokumentu i zdobytych uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Z usługi skorzystają również przedsiębiorcy. Jak podkreśla MC, dotyczy to zwłaszcza firm, które chcą weryfikować uprawnienia do kierowania pojazdami, ale ze względu na charakter lub skalę prowadzonej działalności nie korzystają w tym celu z integracji z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W aplikacji mObywatel mogą zapoznać się z danymi dokumentu i statusem uprawnień danej osoby np. przed podjęciem decyzji o współpracy. Wcześniej taka możliwość była udostępniana przez stronę internetową, a od lutego firmy transportowe mogą także robić to automatycznie dzięki integracji z systemem.