Rząd chce karać odebraniem prawa jazdy aż na pięć lat. „Nierówność wobec prawa”

Zdaniem ekspertów odebranie prawa jazdy aż na pięć lat za niezastosowanie się do decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest sankcją nieproporcjonalnie surową do wagi naruszenia. Ma ona być stosowana niezależnie od tego, czy kierowca naruszył przepisy ruchu drogowego lub stworzył niebezpieczeństwo na drodze. Poza tym, jak zwracał uwagę na łamach „Rz” prof. Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego, tworzy to nierówność wobec prawa.

Gdyby przepisy zostały uchwalone w proponowanym kształcie, to osoby, którym zatrzymano prawo jazdy za:

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h,

- przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów,

- naruszenie obowiązków związanych z użytkowaniem tachografów,

w przypadku niedostosowania do zakazu jazdy w okresie trzech miesięcy się poniosłyby konsekwencje w postaci cofnięcia uprawnień na pięć lat.