Zasada ograniczonego zaufania działa w tym zakresie na korzyść kierowcy wykonującego manewr

SN przyznał, iż choć takie stanowisko mieści się w granicach językowej wykładni przepisu, to pozostaje w opozycji do jednolitej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. „Zgodnie z dominującym poglądem zasada ograniczonego zaufania działa w tym zakresie na korzyść kierowcy wykonującego manewr: może on liczyć, że inni uczestnicy ruchu zachowają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i powstrzymają się od wyprzedzania, widząc kierunkowskaz sygnalizujący zamiar skrętu” – wyjaśniono.

Przytoczono też argumentację zawartą w postanowieniu Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt III KK 109/12). Zgodnie z nią „żaden z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zobowiązuje kierującego, który zamierza wykonać skręt w lewo do upewnienia się, czy nie jest wyprzedzany. Zarazem jednak ustawodawca - w przepisach regulujących obowiązki uczestników ruchu drogowego ciążące na nich w związku z innymi manewrami, np. w związku z manewrem wyprzedzania - art. 24 ust. 1 pkt p.r.d., wprost nakłada taki nakaz na kierującego pojazdem przystępującym do wykonania takiego manewru, obligując go do upewnienia się, czy nie zachodzą przeszkody wymienione w punktach 1 - 3”.

W uzasadnieniu przyznano, iż sąd odwoławczy miał oprawo zaproponować wykładnię, której rezultaty przełamywałyby utartą linię orzeczniczą, ale jak zaznaczono wymagało to jednak przeprowadzenia pogłębionej analizy przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, uwzględniającej stanowisko sądu I instancji i podejmującej z nim polemikę apelacji obwinionej. Tymczasem sąd odwoławczy w ogóle nie odniósł się do tej kwestii, w konsekwencji czego nie wyjaśnił wszystkich istotnych dla ustalenia sprawstwa obwinionej okoliczności.