Ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2023 r. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 189 wypadków (181 w 2022 r.) z 40 ofiarami śmiertelnymi. Rok do roku liczba wypadków na wszystkich przejazdach wzrosła o ponad 4%. Jednak na przejazdach kat. D (zabezpieczone wyłącznie krzyżem św. Andrzeja lub krzyżem św. Andrzeja i znakiem Stop) liczba wypadków wzrosła o niemal 20% (ze 101 do 121).

Kolejarze ujawnili plan. Kierowca się nie prześlizgnie

Jak informuje BRD24, pracownicy kolei od dawna chcą okiełznać kierowców. M.in. ich prośby doprowadziły dwa lata temu do podwyższenia do 2 tys. zł (i 15 punktów karnych) kar za wjazd na przejazd, gdy nie gaśnie jeszcze czerwony sygnał. Jednak mandaty wystawiane są zbyt rzadko, by kary zadziałały.

Na odbywającym się w Warszawie Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2024 prezes Urzędu Transportu Kolejowego ujawnił, iż kolejarze mają plan na automatyczne wykrywanie wykroczeń kierowców na przejazdach kolejowych.

- Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych są zagrożeniem nie tylko dla kierowców i pieszych, ale także dla maszynistów, obsługi pociągu i pasażerów. W ostatnich latach ponad 30 maszynistów odniosło obrażenia w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi dążymy do tego, aby przynajmniej na 500 przejazdach kolejowo-drogowych kat. D w Polsce wdrożyć nowoczesne systemy monitorujące i automatycznie rejestrujące niebezpieczne zachowanie kierowców – powiedział Ignacy Góra, prezes UTK.

– Te urządzenia są gotowe i chcemy je pilnie wprowadzić na 500 najbardziej niebezpiecznych przejazdach. Głęboko wierzę, że takie dyscyplinowanie kierowców pozwoli nam szybko zmniejszyć liczbę wypadków na przejazdach – powiedział prezes UTK.

Na tej samej konferencji wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak ujawnił, że tylko w rok na ponad 2 tys. przejazdów kolejowych wyposażonych w ubezpieczenia zabezpieczające wykryto aż 1,3 tys. zdarzeń, w których kierowcy zachowali się niewłaściwie. Biorąc pod uwagę, że wielu zdarzeń nie wykryto, skala łamania przepisów przez kierowców jest znacznie wyższa.