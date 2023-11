Może się bowiem okazać, że wyjeżdżając w podróż zimą, można liczyć się z przykrymi finansowymi konsekwencjami. W wielu krajach brak odpowiedniego ogumienia jest karany. Co więcej – niekiedy ustalone są dokładne daty, w których należy wymienić opony. Przykład? Czechy, taki obowiązek jest od 1 listopada do 31 marca każdego roku. W Niemczech nie ma sztywnych dat, jednak przyjmuje się, że na zimówkach należy jeździć od października do wiosny. Są to jednak okresy umowne.

