Czy w przypadku kontroli przeprowadzonej przez policję kierująca samochód osoba musi okazać dokument tożsamości? Czy musi to być wersja materialna dokumentu czy może być w aplikacji mObywatel? Jakie konsekwencje mogą spotkać osobę, która nie okaże dokumentu (czy np. transport na komisariat w celu ustalenia tożsamości jest możliwy)?

Kierujący pojazdem w obecnym stanie prawnym nie musi posiadać przy sobie dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu. Co do zasady funkcjonariusze Policji zawsze proszą o okazanie dowodu osobistego i dokumentu prawa jazdy. Jeśli prowadzący pojazdem nie posiada tych dokumentów, to proszą o podanie numeru PESEL oraz danych osobowych. Na podstawie tych danych ustalają prowadzącego pojazdem. Należy pamiętać, iż próba "oszukiwania" Policji stanowi poświadczanie nieprawdy w rozumieniu art. 272 Kodeksu Karnego, co jest sankcjonowane karą pozbawienia wolności do 3 lat. Funkcjonariusze policji - w sytuacji braku dokumentów u prowadzącego pojazd - mogą także żądać potwierdzenia tożsamości prowadzącego pojazd przez pasażera (o ile jest on w pojeździe). Policja nie prowadzi praktyki polegającej na transportowaniu na komisariat prowadzącego pojazd mechaniczny bez posiadanych dokumentów w celu ustalenia jego tożsamości.