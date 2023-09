Czytaj więcej Prawo drogowe Sąd: pieszy na wysepce między przejściami bez pierwszeństwa Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim rozstrzygnął sprawę blogera, który opublikował filmy dokumentujące, jak nie ustępuje pierwszeństwa pieszym, którzy zamierzają na wejść na pasy z tzw. wysepki. Orzeczenie i jego uzasadnienie są zaskakujące - informuje Onet.

Kursantka nie stworzyła sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego

Sprawa trafiła ostatecznie na wokandę. Skargę złożył egzaminator, którego zdaniem przerwanie egzaminu było jak najbardziej zasadne i wynikało z powstania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla zdrowia i życia osób. Jak informuje brd24.pl, skargę na decyzję SKO wniósł także Prokurator Okręgowy w Łodzi, który zarzucił kolegium naruszenie prawa materialnego. Prokurator podkreślił, że SKO przyjęło błędną wykładnię prawa uznając, że „pieszy dochodzący do oznakowanego przejścia dla pieszych i wyrażający swoim zachowaniem zamiar wejścia na to przejście poprzez zatrzymanie się przed jezdnią i obserwację ruchu na drodze, nie jest w rozumieniu tego przepisu pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych i z tego powodu nie przysługuje mu pierwszeństwo przed pojazdem, co doprowadziło do błędnego uznania, że kierująca pojazdem zasadnie nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu, podczas gdy z mocy art. 13 ust. 1 lit. a zd. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym była ona do tego zobowiązana, co powinno być uznane za okoliczność dyskwalifikującą osobę egzaminowaną, uzasadniającą przerwanie egzaminu praktycznego i zakończenie go oceną negatywną”.

Co na to sąd? Uznał, że egzamin nie został przeprowadzony prawidłowo. Za istotny uznano fakt, że kursantka swoim zachowaniem nie stworzyła w tym wypadku sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego. - Gdy już wjeżdżała na przejście dla pieszych, pieszy zatrzymał się na chodniku w takiej odległości od krawędzi jezdni i przejścia dla pieszych, że nie można uznać, że w tym momencie wchodził na przejście dla pieszych. W tym stanie faktycznym w momencie wjechania przez osobę egzaminowaną na przejście dla pieszych nie można zatem stwierdzić, że pieszy się na nim już znajdował lub na nie wchodził - wskazał w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Łodzi (sygn. akt III SA/Łd 75/23).



Zdaniem tego sądu, SKO zasadniej przyjął, że samo zachowanie egzaminatora wskazuje, że w momencie zdarzenia nie ocenił on zaistniałej sytuacji jako stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, gdyż nie zareagował i pozwolił osobie egzaminowanej na wjazd na przejście i jego przejechanie. Nie skorzystał z pedału hamulca i nie zatrzymał pojazdu.