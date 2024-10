Projektowana ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, która we wtorek, 1 października została opublikowana w Rządowym Centrum Legislacji przewiduje utworzenie Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK).

Rejestracja psów i kotów. Jakie zwierzęta obejmie?

Obowiązek znakowania i rejestracji obejmie wszystkie psy urodzone po dniu, w którym zacznie działać KROPiK oraz psy i koty, w tym urodzone przed tym dniem, jeżeli są wprowadzane do obrotu lub zostały przyjęte do schroniska dla zwierząt albo są w tym schronisku utrzymywane. Za brak rejestracji będzie groziła grzywna. Znakowane i zarejestrowane będą mogły zostać także na wniosek właściciela psy lub koty urodzone przed funkcjonowaniem KROPiK, o ile nie będą wprowadzane do obrotu lub nie będą przebywały w schronisku dla zwierząt.

Koszt oznakowania, rejestracji lub zmiany danych w KROPiK pokryje właściciel zwierzęcia. Szczegóły dotyczące maksymalnej kwoty za takie usługi ustali minister rolnictwa. Obecnie średni koszt identyfikacji i rejestracji psa w Polsce wynosi ok. 53 zł w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, ok. 66 zł w miastach liczących 20 tys. – 100 tys. mieszkańców i ok. 85 zł w miastach powyżej 100 tys. osób.

Rejestracji psa lub kota do systemu, zmiany lub uzupełnienia danych w KROPiK będzie mógł dokonać lekarz weterynarii wpisany do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. - Ważne jest wprowadzenie jednej centralnej bazy danych chipów, ponieważ obecnie jest ich kilka, zatem idąc do weterynarza można odczytać chip pod warunkiem, że ma dostęp do konkretnej bazy danych. Jeśli weterynarz nie ma dostępu do niej, to chipu nie odczyta – tłumaczy adwokat Rafał Maciejewski.