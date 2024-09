– To działanie mocno wątpliwe prawnie – zauważa.

Radczyni prawna jest przekonana, że rozwój mediów cyfrowych w ostatnich latach przyspieszył tak mocno, że granice muszą zostać wyznaczone.

– Świadczy o tym choćby sprawa ze Słowenii, gdzie na prowadzących salę zabaw rodziców za wykorzystywanie zdjęć swoich dzieci do promocji tego biznesu nałożona została kara finansowa i (w której) prowadzone było postępowanie karne – unaocznia.

Agata Dawidowska zastrzega przy tym, że nie chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ściganie każdego influencera, który sporadycznie wykorzysta fotografię syna czy córki. A o wyciąganie konsekwencji wobec tych, których działanie wskazuje, że dziecko pracuje dla rodzica codziennie przez kilka godzin.

Prawniczka uważa także, że trzeba zabronić zamieszczania w sieci zdjęć i filmów z dziećmi, na których są one wyśmiewane czy poniżane. Również w sytuacjach, kiedy „dla żartu” filmuje się reakcje tych płaczących, kiedy to rodzice wręczają im zapakowane prezenty, w których po rozpakowaniu znajdują one cegły.