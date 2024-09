Co z przesłuchaniem Zbigniewa Ziobry? Jest opinia biegłych. Wiadomo, co mówi

Przewodnicząca sejmowej komisji do spraw inwigilacji Pegasusem, posłanka Magdalena Sroka (Trzecia Droga) przekazała w TVN24, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry „uległ zdecydowanie poprawie i dzisiaj możemy wyznaczyć termin na przesłuchanie w najbliższych tygodniach”.

Jednocześnie posłanka podkreśliła, że opinia biegłych "pozostawia wątpliwości co do wiarygodności tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, czyli tego obrazu, który próbowali stworzyć politycy Suwerennej Polski i PiS-u dotyczące stanu zdrowia (Zbigniewa Ziobry – red.)".

Z opinii biegłych wynika, że przesłuchanie Ziobry ma się odbywać jawnie, w dwugodzinnych turach z przerwami pomiędzy nimi.

Dlaczego Ziobro ma stanąć przed komisją ds. Pegasusa

Zbigniew Ziobro stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości w czasie, gdy ze środków z Funduszu Sprawiedliwości zakupione zostało oprogramowanie szpiegowskie Pegasus, za pomocą którego następnie inwigilowano m.in. byłego szefa sztabu wyborczego KO Krzysztofa Brejzę czy obecnego posła KO, Romana Giertycha.

Dotychczas komisja śledcza, która ma wyjaśnić sprawę użycia Pegasusa, nie przesłuchała Ziobry ze względu na jego stan zdrowia – po wyborach z 15 października Ziobro wycofał się z życia publicznego, przekazując kierowanie Suwerenną Polską Patrykowi Jakiemu. Ziobro przechodzi obecnie leczenie onkologiczne. Politycy Suwerennej Polski wielokrotnie podkreślali publicznie, że stan byłego ministra zagraża jego życiu.