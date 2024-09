Minister Bodnar o zbiórce PiS: Zgodna z prawem, nie widzę problemu

- Uważam, że w tych warunkach ustrojowych – a są to warunki trudne, ponieważ nie ma dobrej współpracy z Kancelarią Prezydenta, system dość trudny – robię wszystko, co możliwe, by jak najszybciej przywracać praworządność.

Minister dodał, że mimo krytycznych uwag ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, „przywracanie praworządności jest niezwykle poważne”. - Dążymy do tego, by była stabilność funkcjonowania prawnego, a przez 8 lat pan prezydent autoryzował różne niedemokratyczne zmiany – podkreślił minister sprawiedliwości.

Na pytanie, czy poda się do dymisji, jeśli sądy nie zaczną sprawniej pracować, Bodnar stwierdził: - Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by sądy lepiej pracowały. Cieszę się, że w przyszłym budżecie jest zagwarantowane sporo środków na wynagrodzenia dla sędziów.

Szef resortu sprawiedliwości został też zapytany o areszty tymczasowe. Przyznał, że są one w Polsce nadużywane.

- Dlatego też Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego i niedługo wyjdziemy z projektem. Będziemy dążyli do stworzenie więcej alternatyw dla tymczasowego aresztowania i ulepszenia przepisów – zapewnił Adam Bodnar.