Rzucisz wszystko i wyjedziesz w Bieszczady, ale przed abonamentem RTV nie uciekniesz

O takim przypadku informuje portal forsal.pl, który opisuje historię pana Patryka. Mężczyzna w 2005 roku przeprowadził się z Warszawy do pustelniczej chatki w Bieszczadach. Sprzedał wszystkie urządzenia elektroniczne (radio, telewizor, laptop, telefon), jednak nie wyrejestrował się z abonamentu RTV. W 2023 r. o zaległy abonament upomniała się Poczta Polska, a sprawa trafiła do sądu.

Portal zwraca uwagę, że nawet w tej oczywistej sytuacji (oczywistej, że pustelnik nie oglądał telewizji polskiej od 2005 r.), sąd nie uwolni pustelnika od zaległego abonamentu. Jak przykład przywołano wyrok w sprawie Polki, która na trzy lata wyjechała do Belgii, ale nie wyrejestrowała telewizora, który zabrała ze sobą.

Wyjazd za granicę nie uwalnia od opłat za abonament RTV

WSA w Gliwicach w orzeczeniu z 27 lutego 2024 r. (sygn. akt I SA/Gl 1153/23) stwierdził: "Powyższego stanowiska nie zmienia kwestia dotycząca >>wyprowadzenia się<< przez skarżącą do Belgii na okres od lipca 2007 r. do czerwca 2010 r., ani też późniejsze zamieszkanie w P. Opłata abonamentowa przypisana jest bowiem do abonenta, nie jest natomiast związana z prawem własności lokalu. Strona skarżąca w przypadku zaprzestania używania odbiorników telewizyjnych czy też odbiornika radiowego winna dopełnić w placówce pocztowej formalności związane z wyrejestrowaniem odbiorników."

Trzeba też pamiętać, iż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20), do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego są zobowiązane również osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, smartfona lub tabletu.