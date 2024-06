Cudzoziemiec może głosować w Polsce

Głosować może wyborca cudzoziemiec z UE ujęty na jego wniosek w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (w spisie wyborców w obwodzie właściwym dla adresu, pod którym jest ujęty w rejestrze). Jego status jako głosującego nie różni się od tego przysługującego osobie z polskim obywatelstwem.

Jeśli cudzoziemiec z kraju UE nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest wpisany do CRW, to może taki wpis uzyskać składając wniosek w urzędzie gminy (miejskiej lub wiejskiej) właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Składa się go w formie papierowej, z własnoręcznym podpisem, lub elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym, przy użyciu usługi na stronie gov.pl. Do wniosku winien załączyć m.in. numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość i oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Nie ma terminu na złożenie tego wniosku, ale aby odniósł skutek w tych wyborach, trzeba to uczynić odpowiednio wcześniej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma bowiem 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a musi on sprawdzić m.in. czy wnioskodawca stale mieszka pod wskazanym we wniosku adresem.

Czytaj więcej Polityka Wybory do Parlamentu Europejskiego: Jak zagłosuje Polonia? Do wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostało mniej niż dwa tygodnie. Będzie liczył się w nich też głos polskiej Polonii – bo niezależnie od kraju, w którym się mieszka, można będzie oddać głos na europosłów.

Wnioski do 6 czerwca

Zarówno cudzoziemiec z UE jak i obywatel polski, który czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania, gdzie jest zarejestrowany w CRW lub który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może też wystąpić o wydanie mu zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego może głosować w dowolnym obwodzie. Wniosek może złożyć w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca 2024 r. w formie papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Co ważne taki wyborca zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Gdyby więc utracił zaświadczenie o prawie do głosowania, to niezależnie od przyczyny, nie będzie mógł otrzymać kolejnego zaświadczenia i wziąć udziału w najbliższym głosowaniu. W samym dniu wyborów obwodowe komisje mogą dopisać do spisu wyborców, którzy przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania.