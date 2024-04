Nie trudno więc policzyć, że w takim wypadku wynagrodzenie wskazanych osób było niższe od minimalnej stawki godzinowej, która od stycznia br. wynosi 27,70 zł.

Nieco mniejsze obciążenie godzinami pracy mieli natomiast członkowie komisji, którzy nie pełnili żadnych funkcji. Nasza rozmówczyni, która zasiadała w jednej z warszawskich komisji policzyła, że sobotnie przygotowania wraz z niedzielnym głosowaniem zajęły jej ok. 23 godziny, za co otrzymała 700 zł, czyli nieco ponad stawkę minimalną.

Katarzyna Wilczyk, prawnik z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy zwraca natomiast uwagę, że wynagrodzenie członków komisji wyborczej nie podlega pod przepisy dotyczące płacy minimalnej.

— Nie stosuje się też do nich regulacji kodeksu pracy dotyczących np. odpoczynku — wyjaśnia ekspertka.

Jak jednak podkreśla, kodeks wyborczy wprowadza dodatkowe uprawnienie dla tych osób. Chodzi np. o zwolnienie od pracy (w związku z pełnieniem przez nich funkcji w komisji) u pracodawcy, u którego zatrudniony jest dany członek komisji.

W jakim wymiarze? Wolne, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także następnego dnia po zakończeniu liczenie. Ale to nie wszystko. Można nie przychodzić do pracy nawet do 5 dni, ale w takim wypadku pracownik zachowuje uprawnienia pracownicze, bez prawa do wynagrodzenia.