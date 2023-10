Jakie uprawnienia ma członek komisji wyborczej? Dieta, zwolnienie od pracy i pensja

Wolne dla członka komisji wyborczej

Członkom komisji wyborczej przysługuje również zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Jeśli zatem liczenie głosów w wyborach przypadających w niedzielę 15 października zakończy się w poniedziałek 16 października, to członek komisji ma prawo do wolnego dnia w pracy zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek 17 października.

Przepis art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego wskazuje, że za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. Oznacza to, że zwolnienia od pracy są pełnopłatne. Zarówno wynagrodzenie, jak i składki finansuje pracodawca.

Członkom obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych przysługuje 5 dni zwolnienia od pracy, również z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, ale - uwaga - bez prawa do wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać o zaświadczeniu dla pracodawcy

Kiedy najpóźniej trzeba wystąpić o dodatkowe wolne? Członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej muszą co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie tej nieobecności. Istotna jest forma. Trzeba to zrobić na piśmie.

Następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, pracownik musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji. Powinno ono zawierać: