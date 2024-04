Ucięta karta wyborcza i brak możliwości zagłosowania na PiS? PKW wyjaśnia

Od soboty w sieci krąży zdjęcie karty wyborczej, przeznaczonej do głosowania w wyborach do Sejmiku województwa mazowieckiego. Zdjęcie, wykonane w lokalu jednej z obwodowych komisji wyborczych w Warszawie, przedstawia kartę z nazwiskami kandydatów do Sejmiku. Jak jednak można zauważyć, karta została ucięta w taki sposób, że zniknęły dwa rzędy kratek.

Reklama

Gdyby taką kartę otrzymał dziś wyborca, nie miałby możliwości postawienia krzyżyka przy nazwiskach z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Co więcej, ze zdjęć wynika, że na wadliwej karcie znajdował się stempel Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Jak sprawę skomentowała PKW?

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Pijani członkowie komisji wyborczych. Aż 3.5 promila alkoholu we krwi W jednej z obwodowych komisji wyborczych w Płocku doszło do incydentu wyborczego - członkini komisji wyborczej stawiła się na miejsce pijana. Co więcej, nie był to pierwszy incydent tego dnia.

Ucięte kratki. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia

Państwowa Komisja Wyborcza odniosła się do sprawy, zapytana o kwestię zdjęć podczas konferencji zorganizowanej dziś po godzinie 10:00.

— Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wytycznych zawarła szczegółową procedurę działania w takiej sytuacji. Komisja obwodowa w momencie, kiedy otrzymuje karty w przeddzień głosowania, ma obowiązek sprawdzenia nie tylko liczby tych kart które otrzymała, ale również ich treści. — skomentowała sprawę szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak podczas konferencji Państwowej Komisji Wyborczej.