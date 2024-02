Zakaz prac domowych. Rzecznik radzi Nowackiej: lepiej to przemyśleć

- Uzasadnienie projektu stwierdza, że efektywność prac domowych zależy od ich jakości, a nie liczby. Przepisy o randze ustawowej wskazują jednak, że ocena, czy zadanie domowe spełni swoją funkcję, powinna należeć do nauczyciela. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 Karty nauczyciela, ma on prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych — pisze RPO do szefowej MEN Barbary Nowackiej.

Przypomina, że zgodnie z Prawem oświatowym, szkoła ma prawo nakładać obowiązki na ucznia poprzez określenie ich w swoim statucie.

- Całkowity zakaz prac domowych — nawet jeśli dotyczyłby jedynie klas I-III szkoły podstawowej — oraz odstąpienie od ich oceniania mogą być zatem postrzegane jako niezgodne z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia pozycji nauczycieli oraz autonomii szkół. Z uwagi zaś na uregulowanie tych kwestii w ustawie, projektowane rozporządzenie może zostać ponadto uznane za wkraczające w materię ustawową, co nie powinno mieć miejsca z uwagi na hierarchię źródeł prawa w Polsce — twierdzi Marcin Wiącek.

Stosowanie projektowanych przepisów może — w ocenie RPO — powodować pewne trudności. Wyrażenie "praktyczne prace domowe" może być bowiem rozumiane w różny sposób.

Obawy o wyniki nauczania

Propozycja MEN budzi także wątpliwości związane z wynikami nauczania. 59 proc. badanych nauczycieli uważa, że poprzestanie na ograniczeniu prac domowych wpłynie niekorzystnie na efektywność nauczania. Nauczyciele informują, że jeśli w klasie uczniowie mają zróżnicowane możliwości, trudno jest wprowadzić nowy temat oraz utrwalić materiał, jednocześnie indywidualizując przekaz. Inne obawy to: m.in. osłabienie wśród uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności, brak umiejętności organizacji własnej pracy, problem z powtarzaniem materiału przed sprawdzianami, zwiększenie przewagi uczniów, których rodzice wykazują większe zaangażowanie, wzrost uzależnienia od urządzeń elektronicznych.