Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Bogdan Zdrojewski poinformował na łamach portalu wirtualnemedia.pl o pracach nad kompleksową reformą finansowania mediów publicznych. Przyznał, że cały czas brane są pod uwagę dwie metody finansowania TVP i Polskiego Radia. - To pewien mechanizm finansowania z budżetu państwa, a nie coroczna dotacja wzorem wielu państw europejskich. Jest to minimalny procent od PKB. Tak, aby media publiczne posiadały pewne środki gwarantowane nie corocznie, tylko w długiej perspektywie. To będzie propozycja ustawowa – powiedział portalowi Zdrojewski.

Koniec abonamentu RTV. Opłata audiowizualna może go zastąpić

Drugi sposób brany pod uwagę to opłata audiowizualna.- Ona jest policzona na poziomie około 9 zł miesięcznie z PIT-u i CIT-u w formie pewnego automatu. Przy tej koncepcji obowiązywałyby wszystkie dotychczasowe ulgi, czyli dla inwalidów, niewidomych, kombatantów, etc. Tam jest także propozycja poszerzenia tego o dzieci i młodzież do 26 roku życia. Opłata byłaby od adresu domowego i domownika, podatnika. Nie od smartfona czy określonego urządzenia – wyjaśnia poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wirtualnemedia.pl podają, że będzie istniała procedura, która pozwoli na zwolnienie z opłaty wizualnej. - W projekcie zakłada się, że może być osoba, która nie korzysta w żadnej formule z treści wrzucanych rozmaitymi kanałami na urządzenia transmitujące muzykę albo obraz. Taka osoba będzie mogła złożyć deklarację, ale to oznacza, że od razu poddaje się ewentualnej kontroli. W obecnych warunkach cywilizacyjnych trudno sobie wyobrazić osoby, które w ogóle nie korzystają, ale nie można tego wykluczyć w 100 procentach. Chodzi o to, żeby była zgodność z Konstytucją i innymi ustawami – podkreśla Zdrojewski.

Mniej reklam i kanałów TVP

Nowe przepisy mogły by wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. - Ustawa o nowych sposobach finansowania mediów powinna być gotowa najpóźniej do końca września. Chodzi o to, że jeżeli likwidujemy abonament i ograniczamy reklamy — bo te dwa elementy są wpisane w obu wariantach – chcemy rozpocząć rok 2025 od 1 stycznia z nowymi rozwiązaniami ustawowymi – powiedział na łamach wirtualnemedia.pl parlamentarzysta PO.

Zmiany w finansowaniu mediów publicznych mogą się wiązać również z mniejszą liczbą kanałów TVP. Były prezes Telewizji Polskiej Robert Kwiatkowski stwierdził na łamach portalu, że "rozbuchane tuziny kanałów telewizyjnych są kompletnie niepotrzebne". - Powinno zostać tyle kanałów, żeby realizować misję nadawcy publicznego. Rozumiem, że to powinna być informacja, kultura i edukacja, kanał dla dzieci. Zniechęcałbym do jakiegoś poszerzenia tego o dokument czy sport. Główne dyscypliny są najbardziej skomercjalizowane. Nie wątpię, że jeśli ktoś będzie chciał oglądać Ligę Mistrzów, jak ja czy tenis na światowym poziomie, to zawsze się znajdzie nadawca komercyjny, który to zaoferuje. Uważam, że TVP Sport nie jest potrzebny. Do TVP ABC 2, TVP Kultura 2 czy TVP Historia 2 nawet się nie odnoszę. To przerost formy nad treścią - ocenił Kwiatkowski, zasiadający w Radzie Mediów Narodowych.