Mariusz Kamiński nie składa broni ws. mandatu. Jego sprawa wróci na wokandę SN

Po prawomocnym skazaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego za nielegalne działania służb w związku z aferą gruntową i wygaszeniu ich mandatów przez marszałka Sejmu do SN wpłynęły odwołania od tej decyzji. Obrońcy skazanych złożyli je zarówno do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jak i do marszałka Sejmu, który wysłał te odwołania bezpośrednio do innej Izby - Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Batalia o mandaty Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Nieoczekiwanie sędzia tej ostatniej izby, wyznaczony do rozpoznania sprawy Wąsika, przekazał ją do Izby Kontroli, która błyskawicznie uwzględniła odwołanie. Dzień późnej czyli 5 stycznia Izba Kontroli orzekła też w sprawie Kamińskiego i uchyliła postanowienie o wygaszeniu jego mandatu. Tym samym wyprzedziła Izbę Pracy, która dopiero 10 stycznia nie uwzględniła odwołania Kamińskiego i uznała, że decyzja Izby Kontroli nie jest orzeczeniem. Ostateczne w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatu Kamińskiego.

To może nie być jednak procesowy koniec tej sprawy. Jak ustaliła Rzeczpospolita, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej trafiła skarga obrońcy Kamińskiego, w której wnioskuje on o wznowienie postępowania w sprawie wygaszenia mandatu poselskiego.

Mec. Michał Zuchmantowicz wniósł o zmianę korzystnego dla Kamińskiego postanowienia Izby Kontroli. Adwokat wnioskuje, aby tym razem obok postanowienia o uchyleniu decyzji marszałka o wygaszeniu mandatu sąd uznał, że rozstrzygnięcie Izby Pracy nie jest orzeczeniem SN w rozumieniu Kodeksu wyborczego albo ewentualnie uchylił to orzeczenie w całości.